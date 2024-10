Google Maps mesečno uporablja več kot dve milijardi ljudi

Med predstavitvijo rezultatov v tretjem četrtletju 2024 je izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai sporočil, da je Google Maps postal najnovejši izdelek z več kot dvema milijardama mesečnih uporabnikov.

Googlovi Zemljevidi so z novim mejnikom dosegli uspeh Googlovega iskalnika, odjemalca elektronske pošte Gmail, operacijskega sistema Android, brskalnika Chrome, trgovine Play in spletne videoteke YouTube. Google Maps je del platform, ki že uporabljajo umetno inteligentne modele Gemini, pri čemer Google načrtuje še več izboljšav in novih funkcionalnosti v letu 2025. Za hitrejšo uvedbo novih modelov in optimizacijo dela so ekipo Google Gemini premaknili pod okrilje Google DeepMind.

Med dodatnimi statističnimi podatki je Pichai razkril tudi, da je več kot četrtina nove kode pri Googlu zdaj ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, ki jo nato pregledajo in potrdijo inženirji, kar podjetju omogoča hitrejše napredovanje pri razvoju.