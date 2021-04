Google leta 2019 skril 63 milijonov evrov dobička

V letu 2019, ko je bilo še zadnjikrat moč izkoristiti davčno strukturo irskega sendviča, s katero se tuje multinacionalke v Evropi izognejo plačilu davka na dobiček z zvito strukturo, je Google na ta način skril 63 milijonov evrov dobička. Irska davčna zakonodaja je namreč omogočila, da so bila podjetja ustanovljena na Irskem, a so imela davčno rezidentstvo v tujini, denimo na Bermudih. Posledično se davek na dobiček ni plačal niti v EU (ker je bilo podjetje nerezident) niti na Bermudih, ker ga tam pač ni.

V praksi je to pomenilo, da je bila irska podružnica lastnik intelektualne lastnine, katere uporabo je zaračunavala vsem ostalim delom podjetja izven ZDA. Na ta način so se dobički pretakali v irsko podružnico, kjer pa so potem končali na Bermudih, neobdavčeno. O tem smo obširno že pisali.

Irska je s stisnjenimi zobmi leta 2019 prenovila davčno zakonodajo, zaradi česar je tudi Google spremenil strukturo. Intelektualno lastnino sedaj tržijo iz ZDA, torej se dobički prekanalizirajo tja. Irski holding je od 1. januarja letos davčni rezident na Irskem.

Odslej 80 odstotkov vseh davkov plačajo v ZDA, efektivna stopnja davka na dobiček pa je 20 odstotkov. Spomnimo, v Sloveniji je splošna stopnja davka na dohodek pravnih oseb 19 odstotkov, ne da bi sploh upoštevali kakšne olajšave, ki jo lahko še znižajo.

Irish Times