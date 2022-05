Google in SAP krepita sodelovanje

Google in SAP sta napovedala tesnejšo integracijo med pisarniškim okoljem Google Worksapce in poslovnim informacijskim sistemom S/4HANA Cloud. Uporabniki si lahko obetajo neposredni dostop do poslovnih podatkov iz priljubljenih pisarniških programov v oblaku.

Podjetji sta sicer že doslej sodelovali na različnih projektih, Google Cloud pa je že nekaj časa ena od možnih platform za gostovanje poslovnih rešitev SAP. SAP poleg tega v svojih rešitvah nudi možnost izvoza podatkov v priljubljene pisarniške programe, vendar si uporabniki želijo več.

Novo sodelovanje med družbama bo tako omogočalo dvosmerno sinhronizacijo podatkov. Spletni pisarniški programi bodo lahko hitreje dostopali do podatkovnih virov v sistemu S/4HANA Cloud, kar bo omogočalo novo stopnjo ažurnosti podatkov in poročil, kot so analitska poročila in integracija v dopise ter predstavitve.

Najbolj zanimiva pa bo možnost, da bodo lahko podatki v programih Workspace tudi spreminjani in spremenjeni zopet shranjeni v podatkovne zbirke SAP. Ob tem SAP poudarja, da bodo pri temu ohranili integriteto in sledljivost podatkov v skladu s poslovnimi in zakonskimi zahtevami. Kaj točno to pomeni in kako bo delovalo, za zdaj še ni javno pojasnjeno.

Nova možnost dvosmerne sinhronizacije podatkov je sicer del širšega cilja družbe SAP, ki želi poslovni informacijski sistem bolje odpreti proti programskim storitvam drugih ponudnikov. V ta namen razvijajo lastno integracijsko platformo Business Technology Platform, ki bo uporabljena tudi kot vmesni člen med storitvami družb SAP in Google, poskrbela pa bo za upravljanje poslovnega procesa, ki je potreben za zagotovitev ustreznosti podatkov v sistemu ERP.