Google in Facebook gradita še en podmorski kabel

Facebook in Google sta najavila gradnjo še enega podmorskega kabla, ki bo to pot omogočal povezljivost v jugovzhodni Aziji. Kabel z imenom Apricot bo dolg 12.000 kilometrov in bo povezavo s hitrostjo 190 Tb/s prinesel na Japonsko, v Singapur, Tajvan, Guam, Filipine in Indonezijo. Načrtujejo, da bo gradnja končana do leta 2024.

V aktualni številki Monitorja smo pisali, kako čedalje več podmorskih kablov financirajo Google, Facebook, Amazon ali Microsoft, ne pa klasični operaterji in ponudniki internetne hrbtenice. Začelo se je pred desetimi leti, do danes pa ima Google v lasti že 14 kablov, Amazon pa tudi ne zaostaja dosti. Razlogov za to početje je več, pripisujemo pa jih v glavnem povečani potrebi po pasovni širini, tako za zagotavljanje prometa do strank kakor za interne potrebe, torej med lastnimi podatkovnimi centri.

To predstavlja pomembno novost v ustroju interneta, ki je bil doslej načeloma odprt, privatni kabli multinacionalk, ki jih potem same uporabljajo za lastne potrebe, pa to postavljajo pod vprašaj. A nič ne kaže, da bi se trend v prihodnosti obrnil. Nasprotno – takšnih primerov bo še več.

Pri tem je zanimivo, da tudi zagrizeni konkurenti, kot sta Google in Facebook, pri infrastrukturi najdejo skupen jezik in sodelujejo.