Google in Cisco združujeta moči za večji delež pri videokonferencah

Google in Cisco sta se odločila za svojevrstno sodelovanje, s katerimi želita poenostaviti poslovno sestankovanje na daljavo. Google Meet in Cisco WebEx bosta kmalu znala sprejemati in klicati v partnerjevo videokonferenčno omrežje ter zlasti videokonferenčne naprave. Sejne sobe, ki imajo denimo opremo družbe Cisco, bodo zdaj lahko vključevale tudi klice z Google Meet in obratno.

Korak k sodelovanju je poizkus obeh družb, da resneje načneta prevlado družb Zoom in Microsoft, ki sta zaradi učinka pandemije na tem področju najbolj napredovala. Od obeh partnerjev je Google že napovedal, da bo skušal podobna zavezništva skleniti tudi z drugimi proizvajalci, čeprav ne želijo povedati s katerimi.

Področje videokonferenc postaje vse bolj ključna spletna storitev za učinkovito delovanje v današnjih časih, tako da je pravzaprav čudno, da na tem področju nimamo trdnih skupnih standardov, ki bi zagotavljali interoperabilnost med storitvami. Standardizirani so le kodeki za klicanje in kodiranje video zapisov, vendar je to le manjši delček tega, čemur bi lahko rekli združljivost.

Težava je v tem, da se proizvajalci v videokonferenčne sisteme trudijo vključiti številne lastniške posebnosti, da se razlikujejo od tekmecev. To po drugi strani onemogoča sprejemanje skupnih tehničnih dogovorov. Resnici na ljubo doslej med ponudniki ni bilo poslovnega interesa, med uporabniki ali regulatorji pa premalo volje, da bi standardizacijo preprosto zahtevali. Pomislimo samo, kako bi bilo, če bi proizvajalci mobilnih telefonov imeli vsak svoj protokol za telefonske klice.Verjetno kaos in protesti iz vseh koncev. Zato je toliko bolj čudno, da videokonference še niso prišle skozi enak proces, kar postaja danes že skoraj nuja.