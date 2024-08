Google grozil vplivnežem

Google se je znašel v središču polemik zaradi novih pogojev, ki jih je uvedel v svojem programu Team Pixel.

Program Team Pixel je namenjen vplivnežem, da jim omogoča dostop do Googlovih naprav še pred uradno splavitvijo. Vendar pa so novi pogoji spletnega velikana zahtevali, da vplivneži ne smejo predstavljati naprav Pixel skupaj s konkurenčnimi telefoni. Tistim, ki bi kazali naklonjenost drugim znamkam, je grozilo, da bodo izključeni iz programa. To je sprožilo val nezadovoljstva med vplivneži, ki so morali izbirati med dostopom do naprav ali ohranjanjem svoje integritete.

Pri Googlu so sporne pogoje že umaknili in priznali, da so jih nerodno zastavili. Kljub temu je škoda storjena, saj so nekateri vplivneži, vključno s priljubljenim ustvarjelcem vsebin na spletišču YouTube Adamom Matlockom, zaradi spornih pogojev program že zapustili.