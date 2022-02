Google Cloud še naprej posluje z izgubo, Alphabet pa z velikim dobičkom

Računalniške storitve v oblaku so morda področje z največjo rastjo uporabe, toda to še ne pomeni, da lahko ponudniki storitev s tem ustvarjajo dobiček. Najnovejše poročilo družbe Alphabet razkriva, da njihov oblak Google Cloud že vrsto let ustvarja izgubo in to kljub ukrepom, da bi jo zajezili.

Zadnji izmed ukrepov je bolj administrativne narave, saj so se odločili podaljšati življenjsko dobo infrastrukture (zlasti strežnikov) iz dosedanjih treh na štiri leta. Ob tem jim izkušnje kažejo, da lahko rok uporabe za nekatere omrežne naprave podaljšajo celo na pet let rabe, brez tveganj za zmogljivost ali delovanje sistema.

S tem ukrepom so v zadnjem četrtletju 2021 zmanjšali stroške za 2,6 milijard dolarjev in posledično povečali dobiček za 2 milijardi dolarjev. A kljub temu je Google Cloud na letnem nivoju zabeležil operativno izgubo v višini 3,1 milijarde dolarjev.

Na tiskovni konferenci ob predstavitvi rezultatov so zato raje poudarili, da se je prodaja storitev Google Cloud povečala za zajetnih 45% v primerjavi z letom 2020. Pregled poslovnih rezultatov sicer kaže, da Google Cloud že vrsto let niza same izgube, resda zaradi administrativnega ukrepa lani najmanjše.

Toda Alphabet si to zlahka privošči. Google Cloud za družbo pomeni presenetljivo majhen delež (7,5%) prihodkov, ki so lani v skupini dosegli 257,6 milijard dolarjev prihodkov in ob tem zajetnih 76 milijard dobička. Drugače povedano, Google vsak dan ustvari 200 milijonov dolarjev dobička! Zato je Google Cloud za njih predvsem strateškega pomena.