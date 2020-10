Google Chromecast naslednje generacije – z Google TV

Google je predstavil nadgrajeno različico svoje pretočne napravice Chromecast, ki je nastajala pod razvojnim imenom Sabrina. Ta ima po novem uporabniški vmesnik (imenovan Google TV) in priložen daljinec.

Vir: TheVerge

Prvotni Chromecast je bil predstavljen daljnega leta 2013 in je v hipu postal izredno priljubljen. Za smešno nizko ceno je namreč ponudil izredno enostaven način prenosa informacij (slik, glasbe in videa) na televizor. Bil je le ključek HDMI, ki se je v svet povezal prek WiFi, krmilili pa smo ga kar s telefonom, oz. še bolje – podprte aplikacije so pridobile gumb, s katerim smo jih »preselili« na televizor. Chromecasti se prodajajo še danes, ko svoje delo opravljajo tudi v ločljivosti 4K, vendar je očitno, da bi si marsikateri uporabnik od napravice želel še kaj več. Denimo uporabniški vmesnik, ki bi tudi »neumni« televizor spremenil v nekaj zelo pametnega. Novi Chromecast naj bi počel natanko to.

9sj0UrJ-BeE

Chromecast z Google TV, ko se uradno imenuje napravica, televizor spremeni v televizor z vgrajenim Android TV, ki ima še dodatno uporabniško prevleko Google TV. Ta uporabniku omogoča enostavno iskanje vseh mogočih pretočnih vsebin, operacijski sistem v ozadju pa omogoča nameščanje vseh mogočih aplikacij iz trgovine Play. Dodatno je priložen tudi majhen in priročen daljinec, ki uporabnika vsaj za čas gledanja TV vsebin osvobodi povezave z vseprisotnim telefonom.

Novi Chromecast je v trgovini Play na voljo za prednaročilo (v Sloveniji seveda ne), kupci ga bodo dobili 15. oktobra. V italijanski različici trgovine zanj zahtevajo 70 evrov. Kar ni tako zelo ugodno, kot so bili prvotni Chromecasti, prav zelo drago pa tudi ne.