Google bo v Androidu podpiral aplikacije v oknih

Google je potrdil, da bo v prihodnji četrtletni posodobitvi Androida uvedel namizno upravljanje aplikacij v oknih. Ta funkcija bo uporabnikom tabličnih računalnikov omogočila hkratno poganjanje več aplikacij v prilagodljivih oknih, kar bo prineslo bolj fleksibilno in namizju podobno izkušnjo. Do sedaj je bila ta zmogljivost na voljo le v ChromeOS in Samsungovi rešitvi Dex.

Ko bo funkcija omogočena, bodo aplikacije še vedno privzeto delovale v celozaslonskem načinu. Uporabniki pa bodo lahko z dolgim pritiskom na vrh aplikacije in potegom navzdol preklopili v okenski način. Povratek v celozaslonski način bo mogoč s potegom aplikacije na vrh zaslona. Razvijalcem aplikacij ne bo treba veliko spreminjati, saj je Google že vrsto let v Andropid vgrajeval osnovne zmogljivosti za podporo namiznim in večzaslonskim napravam. Sodobne Android aplikacije že podpirajo prilagajanje velikosti, različne velikosti zaslonov in razmerja stranic ter druge sistemske funkcije.

Poleg osnovnih zmožnosti deljenega zaslona Android podpira tudi povleci in spusti med aplikacijami, hkratno poganjanje več instanc iste aplikacije, vnos preko tipkovnice in miške ter funkcije naslovne vrstice, podobne tistim na namiznih platformah. Android 15 QPR1 bo javno izdan kot Pixel Feature Drop, verjetno decembra. Funkcija namiznega upravljanja oken pa bo v prihodnjih izdajah na voljo tudi drugim Android napravam.