Google bo predstavil novo Windows aplikacijo Google Drive

Google ponovno spreminja strategijo svojega »oblaka« za uporabnike. Po tem, ko je leta 2017 svoj Windows odjemalec »razdelil« na poslovno in osebno različico, ju sedaj spet združuje nazaj.

Uporabniki osebne različice, ki se imenuje Backup and Sync, bodo od 19. julija naprej začeli dobivati obvestila, naj jo nadgradijo z aplikacijo Google Drive for Desktop. Po poročanju v spletu, gre za aplikacijo, ki je identična tisti, ki so jo že do sedaj uporabljali poslovni uporabniki in se je imenovala Drive File Stream.

Funkcionalnih novosti menda ne bo – aplikacija bo še vedno omogočala sinhronizacijo izbranih lokalnih imenikov v oblak in dostop do »spletnega diska« Google Drive. Uporabniki bodo prehod morali narediti do konca septembra, saj bo 1. oktobra aplikacija Backup and Sync nehala delovati.