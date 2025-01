Google bo pohitril umetno inteligenco

Google je napovedal pomembno nadgradnjo svoje aplikacije umetne inteligence Gemini, ki zdaj vključuje Gemini 2.0 Flash, izboljšano različico UI modela, zasnovano za hitrejše odzive in večjo zmogljivost.

Podjetje obljublja, da bo novi model uporabnikom pomagal pri vsakodnevnih opravilih, kot so ustvarjanje zamisli, učenje in pisanje, ter omogočil bolj tekočo in učinkovito interakcijo. Posodobitev se že postopoma uvaja v spletno in mobilno različico aplikacije Gemini, kar pomeni, da jo bomo uporabniki lahko preizkusili kmalu. Za nemoten prehod na novo tehnologijo, bo Google še nekaj tednov omogočal uporabo starejših modelov, Gemini 1.5 Flash in 1.5 Pro.

Poleg nadgradnje samega UI modela je Google izboljšal tudi zmogljivosti generiranja slik z uporabo najnovejše različice sistema Imagen 3. Napredni model za pretvorbo besedila v slike omogoča podrobnejše in resnici podobne vizualne upodobitve, hkrati pa izboljšuje natančnost pri sledenju uporabniškim navodilom.