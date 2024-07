Glasbene založbe ameriškega ponudnika interneta tožijo za 2,6 milijarde USD

Vse večje glasbene založbe, vključno z UMG Recordings, Warner Music in Sony Music, so v petek vložile tožbo proti Verizonu, ker naj bi zaradi lastnega dobička namerno prezrl kršitve avtorskih pravic svojih strank.

Glasbene založbe so v tožbi uperjeni proti ameriškemu ponudniku interneta vključile seznam 17.335 skladb solo izvajalcev ali skupin, med katerimi so Elvis Presley, Matchbox Twenty, Goo Goo Dolls in Brandy. Založbe trdijo, da so od leta 2020 Verizonu poslale skoraj 350.000 obvestil o nezakonitem deljenju datotek, ki jih je podjetje ignoriralo, saj so kršitelji podjetju plačevali več za hitrejše in boljše internetne storitve, s katerimi so - piratizirali. Tožniki trdijo, da so upravičeni do odškodnine do 150.000 dolarjev za vsako kršitev po Zakonu o avtorskih pravicah DMCA, kar bi lahko naneslo 2,6 milijarde ameriških dolarjev.

Verizonovo neukrepanje proti svojim naročnikom, ki so kršili avtorske pravice, naj bi pritegnilo druge (domače) pirate, ki so namenoma kupili Verizonove storitve, da bi lahko kršili avtorske pravice tožnikov (in drugih) in se izognili pridobivanju teh vsebin po zakonitih kanalih. Naročnike, ki kršijo avtorske pravice, so v uporabo Verizonovih storitev prepričale tako ohlapne politike podjetja glede kršitve avtorskih pravic kot hitrejše internetne hitrosti, ki so olajšale uporabo P2P protokolov tistim, ki so bili pripravljeni plačati več.

Tožba Verizon obtožuje tako prispevne kot tudi posredne kršitve avtorskih pravic in od sodnika zahteva, da založbam dodeli največjo kazen za vsako skladbo na njihovem seznamu ter povrnitev stroškov, ki bodo nastali v postopku.