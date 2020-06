GitHub bo opustil termine »master« in »slave«

Spletišče GitHub (v lasti Microsofta) je objavilo spremembo pri nekaterih privzetih izrazih - zaradi politične korektnosti bodo med drugim opustili izraza »master« (gospodar) in »slave« (suženj).

Ideje o tem so sicer že stare, v zadnjih mesecih pa je zaradi protestov v ZDA preimenovanje dobilo novi zagon. Poleg omenjenih besed spreminjajo tudi druge, denimo »blacklist« in »whitelist«, priporoča se uporaba izrazov »blocklist« in »allowlist«.

Kritiki novosti se sklicujejo na rabo besed v glasbeni industriji, kjer »master« (še vedno) izraža prvotno, originalno kopijo nečesa in hkrati opozarjajo, da bo z novostmi prihajalo do nesporazumov. Velja omeniti, da lahko uporabniki svoje zbirke poljudno imenujejo, gre le za privzeto poimenovanje. Podobnih preimenovanj so se lotili tudi drugi projekti, denimo Googlov Chromium in Android, kjer poudarjajo, da izrazi kot je »blacklist« krepijo idejo, da je črno tudi privzeto slabo.

GitHub je sicer v lasti Microsofta, uporablja ga okoli 50 milijonov razvijalcev za hrambo kode in sodelovanje pri projektih preko sistema git.