Generativna umetna inteligenca kot ključna konkurenčna prednost v bančnem sektorju

V nedavni študiji družbe IBM je razkrito, da izvršni direktorji v bančnem in finančnem sektorju vse bolj stavijo na generativno umetno inteligenco kot ključ za ohranitev konkurenčnosti. Kar 66 % vprašanih je navedlo, da so potencialni produktivnostni dobički in avtomatizacije tako veliki, da so pripravljeni sprejeti tveganja za ohranitev prednosti pred konkurenco.

Hkrati pa 65 % voditeljev meni, da bo uspeh z AI odvisen bolj od sprejemanja s strani ljudi kot od same tehnologije, kar kaže na pomembnost kulturnih sprememb znotraj podjetij. Študija, ki je vključevala več kot 3.000 direktorjev iz 30 držav in 26 industrij, od tega 297 iz bančnega in finančnega sektorja, je pokazala, da 57 % vprašanih verjame, da bo konkurenčna prednost odvisna od napredka v generativni AI.

Kljub temu pa 60 % direktorjev priznava, da hitreje uvajajo AI, kot pa to ustreza nekaterim zaposlenim, pri čemer 43 % zaposlenih ne razume popolnoma, kako strateške odločitve vplivajo nanje. Pomanjkanje ustrezno usposobljenih kadrov je še en izziv, saj 53 % vprašanih navaja, da imajo težave pri zapolnjevanju ključnih tehnoloških mest. Poleg tega je opazen zaostanek v strategiji kadrovanja saj 50 % direktorjev najema kadre za vloge, ki pred letom dni sploh niso obstajale zaradi razvoja generativne AI.

Kljub potencialnim prednostim, ki jih prinaša umetna inteligenca, pa ohranjanje zaupanja strank ostaja ključno, saj 64 % vprašanih direktorjev meni, da bo ohranjanje zaupanja strank bolj vplivalo na uspeh kot kateri koli izdelek ali storitev. Zato je za finančne institucije pomembno, da uvedejo zanesljivo umetno inteligenco, ki zmanjšuje tveganja in pridobi zaupanje strank, zaposlenih in regulatorjev.