Objavljeno: 17.7.2024 05:00

Gemini ni eden, Geminija sta dva – zato pazite na svoje podatke!

Google svojim uporabnikom nudi pomočnika z umetno inteligenco, ki se imenuje Gemini. Z njih lahko kramljamo kot z drugimi pomočniki, lahko pa nam pomaga tudi pri tolmačenju dokumentov, ki jih shranjujemo v Google Drive. Če tega ne želimo, lahko izklopimo dostop umetne inteligence do oblaka, a to ni tako preprosto, kot bi si predstavljali.

To je na lastni koži izkusil Kevin Bankston, ki dela kot svetovalec AI Governance in direktor politike zasebnosti pri Facebooku. Med prebiranjem davčne napovedi, ki jo ima shranjeno v Google Driveu, mu je Gemini ponudil povzetek. To ga je sila presenetilo, ker tega ni nikoli omogočil. Začelo se je dolgo kopánje po nastavitvah.

Google je seveda zanikal, da bi Gemini nepooblaščeno dostopal do uporabniških podatkov. Prva teorija je bila zategadelj preprosta – očitno je Bankston nekje pustil vključeno funkcijo. A ko je ugotovil, da to ne drži, se je začelo pravo brskanje po drobovju konglomerata Googlovih storitev. Podrobno jih je opisal v zelo dolgi niti na X-u.

Izkazalo se je, da je šlo za kombinacijo več faktorjev. Pomemben nauk za vse bralce je dvojnost Geminija. Čeprav je pogon očitno en, sta storitvi dve. Gemini kot samostojni robot za pogovarjanje (gemini.google.com) je povsem drug izdelek kot integriran Gemini v aplikacijah, denimo v Workspaceu. To pomeni, da imata vsak svoje nastavitve in dostop do podatkov.

Dostop do Geminija v Workspaceu je načeloma plačljiv, a je imel Bankston dostop, ker se je nekoč prijavil v Workspace Labs. Predvsem pa je problematično, da mu sam Gemini ni znal svetovati, kako izključiti brata v Workspaceu. Četudi robotu za pogovore Gemini izključimo dostop do oblaka, bo drugi Gemini v oblaku še vedno deloval. Tega moramo izključiti drugače, pa se še vedno lahko reaktivira sam, če ga vključimo za posamezno vrsto datotek. K sreči pa vsaj podatki niso nikoli zapustili njegovega profila.

Če se vam zdi vse zapisano zelo zapleteno in zmedeno – imate prav. Google ima navado, da nudi več izdelkov za isti namen (le pomislite na podcaste), pa tudi sicer ni ravno znan po preglednosti in enostavnosti nastavitev. Če se iz te zgodbe lahko kaj naučimo, to velja v resnici za Google. Gemini bodo morali konsolidirati.

X