Objavljeno: 1.6.2022 10:00

Francoski »jezikovni čuvaj« prepovedal uporabo angleških/ameriških izrazov v igralni industriji

Académie Française je uradno zapovedala francoske prevode znanih »gejmerskih« izrazov, kot so e-sports, streamer, cloud gaming in podobnih. Prepoved uporabe teh izrazov je obvezna za vladne uslužbence in za uporabo v uradnih dokumentih.

E-sports je tako postal »jeu video de competition«, streamer »joueur-animateur en direct«, cloud gaming pa »jeu video en nuage«.

Académie Française je tradicionalna institucija, ki so jo ustanovili že leta 1635 in je uradni čuvaj francoskega jezika. Štirideset njenih članov na zasedanjih uporablja starodavne uniforme (BBC meni, da bi zelo lepo sodile v igro Assassin's Creed Unity) in ceremonialne meče, najstarejši član pa je umrl letošnjega januarja, star 103 leta. Ko je bil star 98 let, je napisal še zadnjo knjigo.

Tudi v Franciji ljudje v pogovoru redno uporabljajo ameriške izraze »z neta«, kot bi jim pogovorno rekli pri nas, vendar se oblasti temu zelo močno upirajo. Včasih uspešno, saj je denimo computer uspešno postal »ordinateur« (kot pri nas »računalnik«), večkrat pa neuspešno, saj denimo Wifi nikoli ni postal »l'access sans fil à internet«, kot je bilo zapovedano. Ravno tako Francozi elektronski pošti pravijo e-mail in ne »courriel«, zagonskemu podjetju (start-up) pa ne »jeune pousse« (mlad poganjek).

V Sloveniji smo glede uporabe ne-ameriških besed iz tehnološke sfere tudi brez uradnih zapovedi nadpovprečno uspešni, k čemur smo neskromno prispevali tudi pri Monitorju. Besedo »svetovni splet«, ki je danes dobro uveljavljen prevod »weba«, je denimo pred leti prvi uporabil David Pahor, takratni Monitorjev avtor. Ravno tako je običajno, da uporabljamo besede računalnik, elektronska pošta, brezžični internet, tablica, pametni telefon in podobno. Že skok čez mejo pokaže drugačno sliko, saj denimo Italijani spletu pravijo »il Web«, Hrvati pa »webovi«.

Francosko ministrstvo za kulturo je še povedalo, da je ključen namen novih zapovedi »lažje sporazumevanje med prebivalci«, saj nekateri starejši naj ne bi razumeli novih ameriških tehnoloških izrazov.

Tisti, ki »prepovedane« besede uporabljajo, torej mladi, se iz novih zapovedi seveda delajo norca.