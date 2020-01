Fortnite tudi na 120 Hz

Počasi se bo treba pripraviti na telefonsko revolucijo hercev oz. slik na sekundo, ki jo pripravljajo proizvajalci pametnih telefonov. Začel pa jo je - Apple, s svojim iPadom Pro. Na ta vagon je pravkar skočil tudi Epic, z različico igre Fortnite, ki na iPadu Pro zmore prikazovati do 120 slik na sekundo!

Še slabe tri tedne nas loči od predstavitve novega Samsung Galaxy S20, ki bo »menda« imel 120 Hz zaslon, telefonov, ki zmorejo 90, 120 in celo 144 Hz pa je na tržišču že kar nekaj. Hertzev? Da, zmogljivost prikazovati 90, 120 ali 144 slik na sekundo, kar se odločno pozna predvsem pri igranju iger, kar »PCjaški« igralci že dolgo dobro vedo.

Toda, zmožnost prikaza 120 slik na sekundo ima že nekaj časa (2018!) tudi Applova profesionalna tablica iPad Pro. Profesionalna, pa ne dovolj, da je ne bi uporabniki uporabljali tudi za igranje iger, so si rekli pri Epicu. Nova različica igre Fortnite namreč zmore prikazovati 120 slik na sekundo. Kot so zapisali pri The Verge, vključitev 120 Hz načina sicer zniža prikaz podrobnosti v igri (starejši igričarji se bodo gotovo spomnili, da so take trike nekoč morali uporabljati tudi na PCjih), pa tudi tako hitrost prikaza včasih pade na 90 ali 100 slik na sekundo, vendar je »mehkost« igranja na višjem številu slik na sekundo menda »opazna«.