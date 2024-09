Ford želi na avtomobilskih zaslonih prikazovati osebno krojene oglase

Ford je prejel ameriški patent za oglaševalski sistem, ki temelji na uporabniških podatkih, vključno s pogovori med potniki v vozilu.

Sistem bi prikazoval oglase na osrednjem zaslonu avtomobila, pri čemer bi zaznaval ključne besede v pogovorih, ki bi nakazovale, kam se potniki odpravljajo. Sistem bi lahko uporabil tudi podatke o destinaciji, da bi prikazal ustrezne oglase, na primer za izdelke, ki so na voljo v bližnjem supermarketu. Tehnologija bi bila primerna predvsem za avtonomna vozila, kjer bi lahko potniki med vožnjo prejemali ciljno usmerjene oglase, pri čemer bi bili oglasi prilagojeni glede na zgodovinske podatke in lokacijo vozila. Kljub pomislekom o zasebnosti Ford zagovarja patent in poudarja, da to ne pomeni nujno, da bo ta tehnologija dejansko uporabljena v njihovih vozilih.