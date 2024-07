Find My moškemu pomagal do izgubljene ure v morju

Jared Brick je po več kot letu dni s pomočjo funkcije Find My našel v oceanu izgubljeno uro Apple Watch.

V zgodbi, objavljeni na spletišču YouTube, Brick pripoveduje, kako je junija 2022 pred potovanjem na Karibe sebi in sinu kupil uri Apple Watch, da bi lahko komunicirala brez telefona. Uri sta nosila ves čas, nista si ju snela niti med potapljanjem, saj so Applove naprave odporne na vodo do globine 50 metrov. Po enem izmed potopov je Brick ugotovil, da ure nima več na zapestju. Uporabil je zmožnost Find My in uro označil za izgubljeno. Kljub temu, da je sanjal, da bi nekdo našel uro in mu jo vrnil, ni verjel, da se bo to res zgodilo. A decembra lani je prejel sporočilo od osebe na Karibih, ki je trdila, da je našla njegovo uro. Ura je še vedno delovala in s pomočjo funkcije Find My je najditelj dobil Brickovo telefonsko številko. Oseba je uro poslala nazaj v Kalifornijo, kjer je Brick potrdil, da je to njegova izgubljena ura in da še vedno deluje.

Ob srečnem koncu naj spomnimo, da Applova funkcija Find My pomaga iskati naprave tudi brez internetne povezave, saj pošilja signale drugim Apple napravam v bližini, ki nato z lastno povezanostjo sporočilo o najdbi pošljejo v splet.

pGBNPvAIB1c