Facebook zunanjim razvijalcem aplikacij spet nedovoljeno dopuščal dostop do uporabnikovih podatkov

Facebookov Podpredsednik za partnerske povezave Konstantinos Papamiltiadis je v svojem blogu zapisal, da so odkrili napako, ki je partnerskim aplikacijam nenamerno dopuščala dostop do uporabnikovih podatkov.

Leta 2018 je Facebook uvedel pravilo, da se uporabnikovo dovoljenje za deljenje osebnih podatkov aplikacijam samodejno prekliče, če uporabnik aplikacije ne uporablja več kot 90 dni. Kot so ugotovili sedaj, se to zaradi napake v sistemu ni vedno zgodilo, zato so aplikacije imele dostop do uporabnikovih podatkov (imena, elektronskega naslova…) v nedogled. Kot primer je g. Papamiltiadis navedel aplikacijo za fitnes, ki smo ji nekoč podelili pravice dostopa do naših stikov, zato, da smo jih lahko preko aplikacije povabili na skupni tek. Po Facebookovih analizah naj bi tak neavtoriziran dostop imelo okoli 5000 aplikacij.

Takoj ko so napako ugotovili, so jo popravili, vendar zapis ne navaja kdaj je to bilo, oz. koliko časa je napaka obstajala.

Kot piše Mashable, se je Konstantinos Papamiltiadis podobno opravičeval že leta 2018. Tudi takrat naj bi bila napaka nenamerna.