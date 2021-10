Facebook se bo preimenoval v Meta

Napovedi, da bo družba Facebook zamenjala ime, so se udejanjile. Podjetje, ki si lasti še vedno najbolj priljubljeno družabno omrežje, bo odslej nosilo ime Meta. A ob tem velja poudariti, da se bo družabno omrežje še naprej imenovalo Facebook, zamenjano bo le ime krovne družbe. Nekaj podobnega, kot se je pred leti zgodilo z družbo Google, ki je celo ustanovila ločeno krovno družbo Alphabet.

Ime Meta prihaja iz oznake metaverzum (metaverse), virtualnega okolja ali sveta, ki združuje elemente današnjih družabnih omrežij, videokonferenčnih storitev, umetne inteligence in navidezne ter povečane resničnosti (AR in VR). S tem želi Meta poudariti svojo usmeritev v novo dobo, ki so jo začeli z nakupom družbe Oculus.

Kot smo že pri tem, v ozadju novega imena družbe je tudi odločitev, da opustijo tržno ime Oculus. Od začetka prihodnjega leta bodo izdelki Oculus postali Meta, na primer prikazovalnik navidezne resničnosti Meta Quest (doslej Oculus Quest).

Ob spremembi imena se je težko znebiti občutka, da želi podjetje s tem tudi nekoliko zakriti načeto javno podobo imena Facebook, ki ga v zadnjem času zopet pretresajo škandali zaradi razkritja prikrivanja in potvarjanja rezultatov notranjih raziskav o vplivu družabnega omrežja in njegovih praks na javno življenje.

Zdi se, da ne želijo tvegati ugled imena same družbe in le enega od njenih izdelkov oziroma storitev, pa čeprav ta predstavlja danes daleč največji vir prihodkov. Pričakujemo lahko torej, da se bo Meta v prihodnje širila na področja, ki niso povezana zgolj z družabnim omrežjem. Nekateri poznavalci navajajo, da bo Meta v prihodnje igrala večjo vlogo na področju strojne opreme.