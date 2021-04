Facebook pomotoma izbrisal stran mesta Bitche

Objavljeno: 26.4.2021 10:49

Facebook je zamešal ime francoskega mesta z angleško kletvico, tako so izbrisali stran mesta Ville de Bitche.

Direktor za stike z javnostjo, Valêrie Degouy, je moral že drugič kontaktirati Facebook in obrazložiti njihovo napako – prvič se je to zgodilo leta 2016. Facebook stran mesta in njegove okolice je glavni vir lokalnih novic za prebivalce, saj so v zadnjih letih lokalni mediji bolj ali manj izginili. V izogib enaki težavi je bližje mesto Rohrbach-les Bitche hitro umaknilo »les Bitche« iz svoje Facebook strani.