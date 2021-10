Facebook padel že drugič v tednu

Iztekajoči teden ni bil po meri vodilnih v Facebooku, saj je enemu najdaljših izpadov v ponedeljek sledil še krajši izpad v petek, še pred tem pa se je razkrila žvižgačica, ki je The Wall Street Journalu priskrbela dokumente za reportažo The Facebook Files, kako Facebook ne stori nič, da bi omilil negativne plati svojega vpliva na svet.

Ponedeljkov izpad je trajal več kot šest ur in je obsegal tudi Messenger, WhatsApp, Instagram in Oculus VR, s čimer smo najlepše videli, kako močno smo v vsakodnevnem življenju odvisni od infrastrukture zasebnega podjetja. Sedaj je znanih že več podrobnosti o izpadu.

Izpadla je globalna Facebookova hrbtenica, za kar je bila kriva programska napaka oziroma napačna nastavitev na usmerjevalnikih. Med vzdrževanjem so z napačnim ukazom, ki ga ni ujela niti kontrolna programska oprema, pokvarili usmerjevalne tabele BGP. V teh tabelah je zabeleženo, kako se morajo usmerjati paketki po internetu, da pridejo do naslova. Če določenega naslova IP oziroma podomrežja ni v tabelah, ga računalniki ne znajo priklicati, ker ne vedo kod.

BGP (Border Gateway Protocol) je nivo niže od sistema domenskih strežnikov (DNS), ki skrbi za prevajanje domen v naslove IP. Za vsako domeno obstajajo avtoritativni strežniki, ki odgovarjajo na vprašanje, kateri IP naslov ji ustreza. Ko so zaradi napake v konfiguraciji z interneta padli Facebookovi strežniki, se je nekoristno odzval še drugi sistem. Facebookovi strežniki DNS onesposobijo oglaševanje povezav BGP, kadar sami ne morejo dostopiti do Facebookovih podatkovnih centrov. Ker so bili nedosegljivi vsi in povsod, so preklicali vse tabele BGP, zato nihče ni mogel dostopiti do Facebooka.

Tako celovit izpad je povzročil težave pri sanaciji, saj podatkovni centri niso bili dostopni, orodja za analizo in sanacijo pa zaradi razpada sistema DNS tudi niso delovala. Facebook je moral inženirje poslati na lokacije, kjer pa so seveda namenoma postavljene zaščite, ki otežujejo ročno manipulacijo tudi ob fizičnem dostopu.

Včeraj se je nedosegljivost ponovila, a Facebook pravi, da iz drugačnih razlogov. A spet so bili WhatsApp, Messenger in Instagram nedostopni, k sreči le pol ure.

Ponedeljkov izpad