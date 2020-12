Facebook med drugim razvija bralnik misli

Objavljeno: 16.12.2020 10:51

V interni video konferenci so pri Facebooku predstavili nekaj prihajajočih projektov – skrb vzbuja orodje za povzemanje daljših novic, najbolj zanimiv pa je razvoj naprave za branje misli.

Prvo je orodje z imenom »TL;DR«, kar je okrajšava za »too long; didn't read«. Gre za umetno inteligenco, ki prebere daljše novice in uporabniku postreže s kratkim povzetkom. To je že sprožilo plaz kritik s strani medijev, ki se že sedaj težko borijo s Facebookom za pozornost uporabnikov. Kot je komentiral urednik ene večjih radijskih postaj z New Yorka – »Imam občutek, kot da imajo pri Facebooku nekoga, katerega služba je iskati načine za popolno uničenje kakršne koli inteligence v Ameriki«.

Drug omembe vreden projekt pa je bralnik misli, torej tipala, ki zaznavajo nevrološke signale možganov. Med možnostmi omenjajo tipkanje ali nadzor likov v računalniških igrah. Sicer smo mnenja, da bi bil tak sistem izredno koristen na medicinskem področju (denimo kot pomoč tetraplegikom), a vprašanje, če je Facebook pravo podjetje za razvoj česa takega.

Facebook ima vse resnejše težave z javno podobo, hkrati so pred vse večjimi pritiski regulatorjev, tako v ZDA kot v EU. Uporaba omrežja je sicer zelo visoka, v času epidemije s koronavirusom so dosegli nove rekorde, letos so tudi zaposlili 20.000 novih delavcev.