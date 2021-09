Facebook in Ray-Ban predstavila pametna očala

Facebook je v sodelovanju s podjetjem Ray-Ban izdelal pametna očala, imenovana Ray-Ban Stories.

Očala veljajo tristo ameriških dolarjev in so že na voljo na večjih trgih (v evropskem prostoru so to Velika Britanija, Irska in Italija). Na voljo so v različnih oblikah, vsebujejo pa dve kameri za izdelavo fotografij in video posnetkov, mikrofon ter zvočnik, krmilimo pa jih lahko z vgrajenim digitalnim asistentom, ki bo deloval preko glasovnih ukazov. Očala imajo sicer le eno fizično tipko, je pa ob njej še majhen del ohišja, občutljiv na dotik.

Z očali lahko zajemamo video posnetke, dolge do trideset sekund, ob tem se prižge "opozorilna" LEDica, ki drugim sporoča, da snemamo. Vgrajeni so zvočniki, s katerimi lahko med drugim poslušamo glasbo, v kombinaciji z mikrofonom pa lahko očala uporabljamo tudi kot brezžične slušalke za glasovne klice. Očala upravljamo preko nove telefonske aplikacije Facebook View, preko katere lahko fotografije in video posnetke pošiljamo prijateljem oziroma naložimo na Facebook ter v druge aplikacije (tudi Twitter, TikTok, Snapchat). Programsko so dodali digitalno stabilizacijo slike ter funkcijo HDR, očala pa napajamo preko vmesnika, skritega v tečaju ene stranice. Trenutno so na voljo trije modeli v različnih barvah in z različnimi lečami (prozornimi ali temnimi).