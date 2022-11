Facebook bo Trumpu dovolil širjenje laži, če bo kandidiral

Nekdanji ameriški predsednik Trump, ki je trenutno na Facebooku blokiran, bo imel ob morebitni kandidaturi neomejen prostor za širjenje sporočil. Skupina, ki se v podjetu ukvarja s preverjanjem resničnosti objav na družbenem omrežju (fact-checking), je sporočila, da po uveljavljenih pravilih političnega govora ne preverjajo. To pomeni, so izrecno pojasnili, da Trumpovih izjav, fotografij, objav in videoposnetkov od trenutka objave kandidature za predsedniške volitve leta 2024 ne bodo več preverjali.

Izjema ne velja le za Trumpa, temveč za vse politike. Vseeno izpostavljamo Trumpa, ker je bil v minulem mandatu največkrat izpostavljen kot množičen razširjevalec neresnic in lažnih novic. V podjetju Meta, ki vodijo Facebook, so povedali, da ni njihova naloga posegati v politične izjave. V internih pravilih ni opredeljeno, da se mora kandidat formalno registrirati kot kandidat, zato zadostuje že javna najava kandidature.

Program preverjanja dejstev, ki ga izvaja Meta, je sicer v ZDA tarča kritik na obeh polih politike. Republikanci mu očitajo, da si dovoli preveč in omejuje svobodo govora, demokrati pa opozarjajo, da je premil in še vedno dovoljuje širjenje nekaterih laži.

Trump je na Facebooku blokiran vse od napada na kapitol 6. januarja lani. Kmalu se mu torej izteče dveletna prepoved.