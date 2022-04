Facebook bo pobral 50% za vsebine v Metaverzumu

Meta (Facebook) pospešeno razvija digitalni svet Metaverzum (več o tem si lahko preberete tudi v trenutno aktualni posebni številki Monitorja), preizkušajo pa tudi že sisteme za prodajo vsebin znotraj tega digitalnega sveta.

Pri tem se napovedujejo presenetljivo visoki stroški, ki bi jih Meta pobirala pri prodaji vsebin. Meta bi ustvarjalcem vsebin najprej pobrala 30% za prodajo v Meta Quest (tako se imenuje njihov sistem virtualne resničnosti, nekoč znan kot Oculus), nato pa še 25% znotraj okolja Horizon Worlds, v katerem se lahko ustvarjajo virtualno-resničnostne igre. Skupaj bi ustvarjalcem tako pobrali 47,5%. Pri tem velja omeniti, da je Mark Zuckerberg, direktor podjetja Meta, v preteklosti že kritiziral Apple zaradi njihovih 30%, kolikor so do nedavnega pobrali pri vsaki transakciji v AppStore (pred časom so delež znižali na 15%).

Zuckerberg se je o tem pogovarjal tudi z ustvarjalcem vsebin za Horizon Worlds, Alexom Chandlerjem, v videu na YouTube:

aJViJbEQEgA