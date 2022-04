Objavljeno: 21.4.2022 05:00

Evropski poslanci bodo podprli enotne polnilnike za mobilne naprave

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) v Evropskem parlamentu je danes potrdil stališče do predloga Evropske komisije, ki je jeseni predlagala uzakonitev enotnega standarda polnilnikov za mobilne in prenosne naprave. To pomeni, da bo o stališču lahko Parlament glasoval že na naslednji plenarni seji. Januarja je svoje stališče sprejel tudi Svet.

IMCO je s 43 glasovi za in dvema proti potrdil standardizacijo v obliki priključka USB-C, ki bo veljal za pametne telefone, tablične računalnike, mobilne konzole, e-bralnike, fotoaparate in podobne naprave. To je bilo pričakovati, so pa poslanci predlog razširili in vključili tudi prenosne računalnike in nekatere druge izdelke. Izjeme bodo veljale le za naprave, ki so premajhne, denimo pametne ure.

Poslanci od Komisije tudi zahtevajo, da naslovi problematiko brezžičnega polnjenja naprav. Tu enotnega standarda še ni, bi ga pa želeli do konca leta 2026. Preprečiti je treba fragmentacijo trga, ki se lahko zgodi, če bo vsak proizvajalec vztrajal s svojo rešitvijo.

