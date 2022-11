Objavljeno: 24.11.2022 07:30

Evropski parlament Rusijo označil za teroristično državo, nakar so ruski hekerji onesposobili spletno stran parlamenta…

Spletna stran Evropskega parlamenta je bila danes tarča hekerskega napada, je prek Twitterja sporočila predsednica parlamenta Roberta Metsola in dodala, da je odgovornost za napad prevzela »prokremeljska skupina«. Napad se je zgodil kmalu po tem, ko so poslanci Rusijo označili za državo, ki sponzorira terorizem.

»Evropski parlament je pod sofisticiranim napadom. Prokremeljska skupina je prevzela odgovornost,« je zapisala Metsola, pri čemer ni navedla več podrobnosti.

Po navedbah tiskovnega predstavnika parlamenta Jaumeja Ducha je šlo za napade za porazdeljeno zavrnitev storitve (DDoS), v katerih z izjemno povečanim številom hkratnih dostopov ohromijo delovanje storitev.

Do napada je prišlo kmalu po tem, ko so evroposlanci podprli resolucijo, s katero so Rusijo zaradi njene vojne v Ukrajini označili za državo, ki sponzorira terorizem in uporablja teroristična sredstva. Resolucija, ki sicer ni pravno zavezujoča, je bila sprejeta s 494 glasovi za, medtem ko je 58 poslancev glasovalo proti, 44 pa je bilo vzdržanih.

O težavah z omrežji WiFi je danes s plenarnega zasedanja v Strasbourgu poročal tudi novinar STA, ki je ocenil, da omrežja znotraj poslopja parlamenta niso delovala okoli pol ure.

STA