Objavljeno: 10.11.2022 14:30

Evropska Komisija odpira poglobljeno preiskavo posla Microsoft – Activision Blizzard

Po desetih mesecih, od kar je Microsoft napovedal 68,7 milijarde dolarjev vreden nakup založnika iger Activision Blizzard, se oblaki, ki se zgrinjajo nad posel, kar nočejo razkaditi.

Do sedaj so pomisleke in/ali preiskave posla že napovedali Velika Britanija, ameriško ministrstvo za pravosodje, mesto New York in nekateri ameriški senatorji, sedaj pa se je prebudila tudi Evropska Komisija.

V preiskavi, ki bo morala biti končana do 23. marca 2023, se bo Komisija opredelila do tega, »ali bi posel lahko zmanjšal konkurenčnost na trgih«. Skrbi jih, da bi Microsoft po nakupu lahko onemogočil dostop t.i. imenovanih iger AAA (med katere sodi tudi Call of Duty) na drugih sistemih in konzolah, denimo na Sonyevem Playstationu. Microsoft tovrstne namere sicer že od vsega začetka zanika – Microsoftov predstavnik je zapisal, da si z nakupom prizadevajo, da bi dostop do iger dobilo več uporabnikov in ne manj. Omenil (in priznal) je celo, da je Sony na področju konzol »vodilni na trgu«, kar je zanimivo priznanje najhujšega konkurenta.

Evropska Komisija bo preiskala tudi morebitni vpliv nakupa na igralne naročniške sisteme kot so Xbox Game Pass in Playstation Plus, skrbi pa jih tudi morebitna možnost, da bi Microsoft s povezovanjem Activisionovih iger in distribucije le teh v oblaku uporabnike morebiti odvračal od nakupa »ne-Windows računalnikov«.

Spomnimo, zaradi množice preiskav različnih svetovnih regulatorjev je pred časom padel v vodo nVidiin nakup ključnega razvijalca procesorskih arhitektur, britanskega podjetja ARM.

IGN