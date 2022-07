Evropa regulira kripto valute

Evropska komisija je dosegla dogovor, s katerim bodo vzpostavili sistem za regulacijo delovanja trga kripto valut v članicah EU. Novi zakon, ki ga imenujejo MiCA (Markets in Crypto-Assets) je sploh prvi celovit poizkus regulacija delovanja trga kripto valut na svetu, kateremu bodo po vsej verjetnosti sledili podobni ukrepi tudi v drugih državah sveta. Zakon bi lahko stopil v veljavo že v začetku leta 2024.

Zakonodajalci v EU s tem skušajo predvsem vzpostaviti pravila na trgu, ki ga mnogi že imenujejo “divji zahod” digitalnih finančnih sredstev. Z uredbo MiCA želijo predvsem zaščititi kupce, obenem pa preprečevati, da bi se kripto valute uporabljale za pranje denarja in druge sicer nezakonite zlorabe finančnih sredstev.

Novi zakon prihaja v časih, ko vrednost večine kripto valut močno pada, z uvedbo novih pravil pa bodo delovanje in morda celo obstoj določenih kripto valut zelo otežili. Po novih pravilih bodo morali ponudniki poslovanja s kripto valutami svoje delovanje vpisati v poseben register in s tem sprejeti nadzor, ki ga bodo izvajalce finančne institucije v EU, na čelu z ESMA (European Securities and Markets Authority) .

Obenem bodo ponudniki tako imenovanih stablecoins, kripto valut, ki so sicer vezane na menjalno razmerje z uradnimi valutami, na primer dolarjem (recimo Tether, USDC) morali zagotoviti izdatne rezerve za primere, če bi na trgu prišlo do množičnih dvigov. Za kripto valute stablecoins, ki so postale že prevelike, tudi uvajajo dnevno kapico, 200 milijonov evrov transakcij na dan.

Za kripto valute, ki temeljijo na digitalnem rudarjenju bo tudi veljalo pravilo, da bodo morali upravitelji (ali lastniki) redno razkrivati porabo energije za delovanje sistema kripto valut in poročati o vplivih na okolje, ki ga ustvarjajo s tem početjem.

Resnici na ljubo, nova pravila ne bodo imela prav velikega vpliva na kripto valute, za katerimi ne stoji izdajatelj, na primer Bitcoin. Toda podjetja, ki z njimi trgujejo, na primer menjalnice, bodo kljub temu morala poročati o svojem delovanju, obenem pa javno opozarjati stranke o tveganjih in morebitnih izgubah, ki lahko doletijo uporabnike.

Odredba tudi ne naslavlja delovanja trgovanja z nezamenljivi žetoni NFT, čeprav se je dobršen del kapitala v krito valutah začel v zadnjih mesecih seliti prav na to področje. So pa pri Evropski komisiji potrdili, da bodo v naslednjih 18 mesecih budno spremljali delovanja trga NFT in po preteku sprejeli naslednje ukrepe, če bodo ti potrebni.

Ločeno od same uredbe MiCA so evropski zakonodajalci dosegli tudi dogovor o zakonski zahtevi za zmanjšanje anonimnosti transakcij pri določenih poslovnih dogodkih. Finančne institucije predvsem skrbi, da bi kripto valute začeli masovno zlorabljati za pranje denarja iz Rusije, za katero veljajo mednarodne sankcije o prepovedi plačilnega prometa zaradi vojne v Ukrajini.

Da bi bil ta ukrep uspešen, Evropska komisija od spletnih menjalnic zahteva prijavo vseh transakcij iz anonimnih virov (tako imenovane un-hosted denarnice), ki presegajo vrednost 1.000 evrov.