EU za lažje deljenje osebnih podatkov za raziskave in poslovne namene

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton in komisarka za konkurenco Margrethe Vestager sta predstavila novi predlog uredbe Data Governance Act, s katerim želi Komisija olajšati izmenjavo osebnih podatkov s tujino, če gre za raziskovalne ali poslovne namene, in se spoštujejo določbe GDPR.

Ta še vedno ostaja v veljavi, a ga je z anonimizacijo podatkov možno obvoziti. Komisija predlaga uvedbo instituta podatkovnega posrednika, ki bi se nahajal v EU in bi skrbel za varno izmenjavo podatkov s podjetji ali raziskovalnimi ustanovami, ki niso iz EU in bi podatke iznašali izven EU. Bodo pa podjetja, poleg sodelovanja z lokalnim podatkovnim posrednikom, zagotoviti, da podatki ne bodo dostopni tujim organom. To se lahko doseže tudi s šifriranjem, dodaja Komisija. Podatki bodo tako dostopni le, če bo to v skladu z mednarodnimi pogodbami in evropskimi predpisi.

EU pričakuje, da bo s tem dosegla višjo preglednost, nevtralnost in zaupanje uporabnikov. Izmenjava podatkov pa je pomembna za številne novosti, denimo razvoj sodobnih tehnologij, boj s podnebno krizo, personalizirano zdravljenje itd.