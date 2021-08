Objavljeno: 13.8.2021 12:15

EU bi predpisala enotni vmesnik za telefone

Evropska Unija je že pred desetimi leti predpisala vmesnik za napajalnike, sedaj pa naj bi predpisali še enotni vmesnik na strani telefonov.

Evropska komisija pripravlja predlog, po katerem bi morali vsi telefoni podpirati enak standard za napajanje. To bo seveda najbolj vplivalo na Apple, ki je edini z lastnim vmesnikom, torej vmesnikom Lightning. Ostali telefoni uporabljajo USB-C, nekateri starejši (in tu in tam kak res poceni telefon) pa Micro-USB. Apple pri tem pravi, da bo enotna rešitev »škodila inovaciji« in ustvarila »goro odpadkov«, ko bodo morali uporabniki menjavati napajalnike.

Po našem mnenju bo šlo vsaj na daljši rok za dober korak, ki bi ga morali sprejeti že takrat, ko se je dogovarjalo za enotne napajalnike. Tudi pri Applu so na nekaterih napravah iPad začeli prehod na USB-C.