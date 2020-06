Epidemija je spodbudila uporabo orodij za sodelovanje

Samoizolacija je v času epidemije spodbudila uporabo videokonferenčnih sistemov, vendar je ob tem močno narasla tudi uporaba drugih orodij za skupinsko sodelovanje na daljavo. Družba McAfee je tako nedavno objavila poročilo zasnovano na vzorcu uporabe okoli 30 milijonov poslovnih uporabnikov, ki uporabljajo njihovo rešitev za varnost v oblaku MVISION Cloud Security. Iz te analize je jasno razvidno, katera orodja so doživela največjo rast uporabe.

McAfee najprej ugotavlja, da se je v času osamitve uporaba storitev v oblaku povečala za več kot 50%. V nekaterih gospodarskih panogah je bila ta rast še bistveno večja. Zanimivo, da so eno največjih rasti urabe oblačnih storitev, kar 144%, zabeležili v proizvodnih podjetjih, čeprav je v javnosti bilo videti, da so prav v tej panogi najbolj ustavili dejavnost. Po pričakovanjih se je raba orodij za skupinsko sodelovanje za 114% povečala na področju izobraževanja. Toda McAfee je tu zajel le del šolskega sistema, zato verjamemo, da je bila rast tu še precej večja.

Med orodij, ki nudijo različne oblike skupinskega sodelovanja je največjo rast uporabe zabeležil Microsoft Teams, kjer opažajo rast 300%. Na drugem mestu je Slack, kjer se je uporaba povečala za 200%. Pri orodjih, ki primarno služijo za videokonference nas čaka manjše presenečenje. V poslovnem svetu na prvem mestu ni bil Zoom (rast 350%), temveč Cisco Webex, kjer se je uporaba za poslovne namene povečala kar za 600%.

McAfee razkriva tudi žalostno dejstvo, da se je v istem obdobju število informacijskih napadov in drugih nevarnosti povečalo za 630%. Napadalci so izkoriščali splošno zmedo, kjer so podjetja bila osredotočena predvsem na to, kako omogočiti delo od doma, manj pa je bilo pozornosti za varnost. Zanimivo je spremljati, iz katerih držav izhaja večina napadov. Kdor misli, da je to Kitajska, se moti, saj je ta šele na tretjem mestu. Pred njo so Tajska in ZDA. Na mestih 4 do 6 so nato Indija, Brazilija in Rusija.