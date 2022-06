Enotni polnilniki že prihodnji teden?

Več kot desetletje se že pregovarjajo vsi trije deležniki pri sprejemanju evropske zakonodaje s proizvajalci in lobističnimi skupinami, zdaj pa je rešitev tik pred vrati. Reuters poroča, sklicujoč se na vire, da bo v EU že prihodnji teden sprejet enotni standard za polnilnike mobilnih naprav. Kot kaže, se bodo 7. junija uskladili Svet, Parlament in Komisija, da bo USB-C postal enotni standard za polnilnike pametnih telefonov, tablic in slušalk.

Nekaj neznank še ostaja. Medtem ko si Parlament prizadeva, da bi enotni standard pokril tudi prenosne računalnike, in to že od leta 2025. Komisija in Svet menita, da bi zaradi tehničnih razlogov to morali uvesti kasneje. Drugo vprašanje je, ali bi standardizirali tudi brezžično polnjenje telefonov.

Za enotne polnilnike so načeloma vsi deležniki, odločno protestira le Apple. Ta je tudi edini, ki pri mobilnih telefonih še vztraja na svojem standardu. Vsi ostali so se že zdavnaj prestavili na USB-C. Pri prenosnih računalnikih, ki jih želi Parlament po hitrem postopku priključiti, je situacija pestrejša.

Reuters