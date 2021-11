Elektronska pošta praznuje 50 let!

Nekje v oktobru leta 1971 je Ray Tomlinson poslal prvo elektronsko sporočilo med dvema računalnikoma, ki sta bila povezana preko omrežja. In za vedno spremenil svetovne komunikacije.

Prvo elektronsko sporočilo (email) je bilo poslano med tema dvema računalnikoma.

Ray Tomlinson je bil zaposlen v tehnološkem podjetju Bolt, Beranek and Newman (sedaj BBN Technologies) in je delal na razvoju operacijskega sistema TENEX, hkrati pa sodeloval pri razvoju in nadgradnji prednika današnjega interneta, omrežja ARPANET. Ker je bile ena od njegovih nalog nadgraditi program SNDMSG, ki je bil namenjen pošiljanju sporočil med uporabniki istega računalnika z dodeljevanjem časa (»time sharing«), mu je dodal možnost prenosa preko omrežja, ki ga je že omogočal program CPYNET. Za označevanje računalnika v omrežju, kamor je bilo sporočilo namenjeno, je izbral »afno« oz. znak @, ki se v angleščini izgovarja kot »at« oz. v slovenščini kot »pri«.

Prvo elektronsko sporočilo (email) je bilo poslano med dvema računalnikoma, ki sta bila soseda v istem prostoru podjetja BBN, vendar sta bila povezana le prek omrežja ARPANET. Sporočilo je bilo natipkano na enem teleprinterju in bilo natisnjeno na drugem. Računalnika seveda nista imela monitorjev. Vsebina prvega sporočila ni znana (kot tudi natančen datum pošiljanja ne), Ray je v nekem intervjuju povedal le, da je bilo v njem verjetno zapisano nekaj podobnega kot »QWERTYUIOP«.

Ray Tomlinson je umrl leta 2016.