EA Sports: FIFA 23 bo zadnja

Skoraj tri desetletja je bilo samoumevno, da EA Sports vsako leto izda novo verzijo svoje igre z naslovom FIFA, v kateri lahko igralci igrajo nogomet z več deset tisoč različnimi nogometaši iz 700 moštev iz več kot 30 lig. V ta namen je moral EA Sports plačevati visoko licenčnino, ki je lani znašala 150 milijonov dolarjev samo za Fifo. In tega bo sedaj konec.

Že lani je bilo jasno, da se odnos krha, ko se je izvršni direktor EA Sports javno spraševal, kaj sploh imajo od pogodbe s Fifo. Licence za uporabo nogometašev in klubov plačujejo posebej ligam in drugim partnerjem, Fifa pa pravzaprav omogoča le, da vsako četrto leto izdajo verzijo, ki vsebuje svetovno prvenstvo s pravimi imeni. Ko je lani po neuradnih podatkih Fifa želela 300 milijonov dolarjev, torej podvojitev višine licenčnine, je bil to že znak preplah. Poleg denarja je namreč druga težava tudi ekskluzivnost licence, torej kaj vse lahko uporablja zgolj EA Sports in kaj lahko Fifa trži še kod drugod.

V večmesečnih pogajanjih organizaciji nista našli skupnega jezika, zato se bo sodelovanje končalo po nogometnem prvenstvu za ženske prihodnje leto poleti. To pomeni, da bo FIFA 23 zadnja toimenska igra EA Sports. Fifa bo v nadaljevanju našla druge partnerje, ki bodo pripravljali simulacijo nogometa pod tem imenom. EA Sports pa bo še naprej izdajal nogometne simulacije, ki bodo tudi vsebovale vse nogometaše in lige, za katere imajo licence, a pod imenom EA Sports FC.