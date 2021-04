E3 se vrača, a v digitalni obliki

Objavljeno: 6.4.2021 16:49

Sejem Electronic Entertainment Expo, bolje znan kot E3, je bil lani zaradi koronavirusa odpovedan, letos pa se vrača v digitalni obliki.

Gre za največji sejem za računalniške igre na svetu, na katerem se predstavi najbolj vroče prihajajoče igre. Sejem poteka vsako poletje v Los Angelesu, predlani je pritegnil 66.100 obiskovalcev, lani pa je bil seveda odpovedan. Organizatorji upajo, da se bo lahko prihodnje leto spet odvijal v polni obliki, letos pa bo potekal preko spleta med 12 in 15 junijem. Na sejmu sodeluje večina največjih imen v svetu računalniških iger, med njimi Nintendo, Microsoft, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Brothers in drugi. Med odmevnimi imeni manjka Sony, ti so sejem preskočili že pred lani.