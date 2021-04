Dražba za frekvenčne pasove 5G končana

Akos je uspešno zaključil drugo javno dražbo za dodelitev frekvenčnih pasov za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom, med katerimi so tudi pasovi, namenjeni uvajanju mobilne tehnologije 5G. Operaterji A1 Slovenija, Telekom Slovenije in Telemach in T-2 bodo za frekvence odšteli skupno 164,2 milijona evrov.

Na javni dražbi je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) ponudila pasove 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz za obdobje 15 let. Del frekvenčnih pasov 700 MHz, 3600 MHz in 26 GHz je namenjen uvajanju mobilnih omrežij pete generacije (5G).

Radijske frekvence v frekvenčnih pasovih 700 MHz, 700 MHz, 1500 MHz, 3600 MHz in 26 GHz bodo na voljo takoj, medtem ko bodo radijske frekvence v pasu 2100 MHz na voljo za uporabo od 22. septembra dalje, frekvence v pasu 2300 MHz pa od 1. januarja 2022 naprej.

Prodani so bili vsi ponujeni pasovi, so na novinarski konferenci danes pojasnili v Akosu. Frekvence so dražili štirje slovenski mobilni operaterji - A1 Slovenija, Telekom Slovenije, Telemach in T-2. Predvidoma v začetku junija jim bo agencija izdala odločbe o dodelitvi frekvenc, s čemer bo postopek podeljevanja radijskih frekvenc zaključen.

V glavni dražbi so od 7. aprila do 14. aprila sicer izvedli 41 krogov draženja, še šest pa jih je sledilo v dodelitveni fazi dražbe, ki je potekala danes. Največ, 52,1 milijona evrov, je sicer za pridobljene frekvence odštel Telekom Slovenije. Sledi Telemach z 51,6 milijona evrov, A1 je plačal 42,4 milijona evrov, T-2 pa 18,2 milijona evrov. Operaterji imajo za plačilo 15 dni časa, so pojasnili v Akosu.

Vsi frekvenčni pasovi so sicer namenjeni zagotavljanju mobilnih storitev končnim uporabnikom in so tehnološko nevtralni. Podeljeni so za 15 let, če bi se spremenila zakonodaja, bi lahko to obdobje na Akosu podaljšali na 20 let.

V Telekomu Slovenije so navedli, da jim pridobljeni frekvenčni spekter omogoča nadaljevanje načrtovanega razvoja. "V postopku dražbe smo pridobili ves potreben in načrtovan frekvenčni spekter, s katerim bomo tako zasebnim uporabnikom in podjetjem kot operaterjem, ki gostujejo v našem omrežju, tudi v prihodnje zagotavljali najnaprednejše storitve in rešitve z najboljšo uporabniško izkušnjo," so zapisali na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Skladno z zahtevami javnega razpisa morajo operaterji A1 Slovenija, Telekom Slovenije, Telemach in T-2, v vsakem pridobljenem radiofrekvenčnem pasu komercialno omogočati javno dostopne širokopasovne storitve na mobilnih prizemnih sistemih na način, da bodo v roku enega leta od razpoložljivosti posameznega radiofrekvenčnega pasu začeli uporabljati te frekvence in ponujati storitve končnim uporabnikom na teh frekvencah vsaj v enem večjem mestu, v roku petih let od razpoložljivosti pa uporabljali vse frekvence v celotnem pridobljenem radiofrekvenčnem pasu in ponujali storitve končnim uporabnikom na vseh teh frekvencah vsaj v vsakem večjem mestu.

Časovne obveznosti ne veljajo za frekvence v pasovih 700 MHz, 1500 MHz in 26 GHz, za katere velja, da se začnejo uporabljati in ponujati storitve končnim uporabnikom na teh frekvencah v vsaj enem večjem mestu v roku petih let od razpoložljivosti.

V A1 Slovenija pa so v sporočilu za javnost poudarili, da so si uspeli zagotoviti skupni delež mobilnih frekvenc, ki znatno presega njihov tržni delež. S tem ima A1, skozi omrežje katerega se danes pretoči 46 odstotkov vseh mobilnih podatkov v Sloveniji, veliko prostora za rast na slovenskem trgu telekomunikacijskih storitev ob sočasni uvedbi tehnologije 5G, so navedli.

Operaterji A1 Slovenija, Telekom Slovenije in Telemach, ki so pridobili frekvence v pasu 700 MHz, bodo morali z vsem radijskim spektrom, s katerim razpolagajo, komercialno omogočati javno dostopne širokopasovne storitve na mobilnih prizemnih omrežjih na način, da bodo do 31. decembra 2025 zagotovili pokrivanje 99 odstotkov avtocest in hitrih cest ter prebivalstva Slovenije zunaj zgradb, vsaj 60 odstotkov glavnih in regionalnih cest I. in II. reda ter vsaj 60 odstotkov aktivnih železnic s potniškim prometom.

Vsi štirje operaterji, ki so pridobili radijske frekvence v prioritetnih pasovih 700 MHz ali 3600 MHz ter zaradi omogočanja primerljivih storitev tudi v pasu 2100 MHz, pa bodo morali v roku treh mesecev začeti ponujati storitve končnim uporabnikom preko tehnologije 5G na vsaj enem od pridobljenih frekvenčnih pasov vsaj na področju enega večjega mesta, do 31. decembra 2025 pa bodo morali ponujati storitve končnim uporabnikom preko tehnologije 5G in zagotavljati funkcionalnost in podporo izboljšanemu mobilnemu širokopasovnemu dostopu, če ima najmanj 70 MHz zveznega spektra, ter zagotavljati podporo množičnim senzorskim omrežjem na pridobljenih frekvencah vsaj v vsakem večjem mestu.

Administrativni stroški za izvedbo javne dražbe so znašali 678.735,17 evra in jih bodo pokrili dražitelji v enakih deležih.

