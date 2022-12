Doom je star 29 let

Mineva 29 let, odkar je izšla kultna igra za tedanji MS DOS, ki je spremenila svet iger. Govorimo seveda o prvi inkarnaciji igre Doom, ki so jo napisali John Carmack, John Romero in Dave Taylor pod okriljem podjetja id Software. Doom si je pridobil kultni status, neredko ga označujemo kot eno najboljših iger vseh časov. Do leta 1999 so prodali 10-20 milijonov izvodov igre, v najboljših časih pa je Doom tekel na več računalnikih kakor Windows 95.

Doom je postal več kot igra, saj je v teh 29 letih opravljal najrazličnejše vloge. Umetno inteligenco so učili igrati Doom in tudi pisati nove nivoje zanj. Igralci po vsem svetu so tekmovali v hitrosti igranja in popolnosti, kdo bo igro dokončal s čisto vsemi odkritimi skrivnostmi in paketki. Doom so uspešno prenesli na tiskalnike, v Beležnico, v BIOS, v TouchBar na Applovih napravah in še marsikam. Sčasoma je to postala svoja disciplina, v kateri so programerji kazali svoje mojstrstvo. Za Doom obstaja nešteto modifikacij in prilagoditev, predvsem pa – navdušencev.

Prihodnje leto bo Doom dopolnil tri desetletja. In zato ne bo čisto nič manj relevanten. Kdor se želi preseliti v neke druge čase, ga lahko povsem legalno igra tudi na najnovejših operacijskih sistemih.