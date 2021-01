Domnevno Epsteinovo pomočnico ujeli z lovilcem IMSI

Na novo odpečatena obtožnica zoper Ghislaine Maxwell, ki jo bremenijo pomoči pri prostituciji v primeru Epstein, razkriva, da so jo v skrivališču v New Hampshiru našli z uporabi IMSI lovilca. Izdal jo je lasten mobilni telefon.

Aretirali so jo 2. julija lani v odročni graščini v Bradfordu, kjer se je skrivala vsaj dva meseca. Pred tem so v New Yorku z odredbo dobili lokacijske podatke GPS in z baznih postaj o njenem telefonskem računu, s čimer pa so lahko njeno lokacijo določili približno na kilometer natančno. Premalo torej za kakršnokoli resno lovljenje.

Zato so se potem odločili uporabiti lovilec IMSI (stingray). Gre za kontroverzne naprave, ki oponašajo bazne postaje. Skrijemo jih lahko v kovček, nato pa oddajajo podobne signale kot bazne postaje. To telefone v neposredni okolici pretenta, da se povežejo na to napravo. Uporaba je problematična, ker je nemogoče določiti, kateri telefon naj se poveže. Ker se vsi v dani okolici, torej za potrebe sledenja eni osebi pridobivamo še osebne podatke velike množice nič krivih in ničesar osumljenih posameznikov. A ko se žrtev poveže nanj, je igre konec.

V praksi to deluje tako, da se telefon poveže na to lažno bazno postajo. Ta mu pošlje ukaz, naj posreduje številki IMSI in IMEI, kar telefon stori, potem pa postaja javi napako in telefon se poveže nazaj na pravo bazno postajo. Uporabnik ne opazi ničesar, policija pa dobi podatke o telefonu, četudi je ta na primer anonimni s predplačniško SIM (burner phone). Potem lahko do operaterja zahtevajo sledenje točno temu telefonu na podlagi številk.

Lovilci IMSI tudi v Sloveniji niso nič novega. Policija jih je prvikrat kupila že leta 2004, čeprav zakonodaja sploh ni dovoljevala njihove uporabe. Portal Slo-Tech je večkrat poročal, da je policija te naprave uporabljala v tajnosti, saj zakonske podlage ni bilo. In tako je še letos.

The Daily Best