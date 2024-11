Domena Chat.com prodana za več kot 10 milijonov USD in zdaj kaže na ChatGPT

Sam Altman, direktor OpenAI, je na omrežju X presenetil s preprosto objavo spletnega naslova Chat.com.

Domeno Chat.com je doslej imel v lasti ustanovitelj in tehnični direktor podjetja HubSpot Dharmesh Shah. Slednji je domeno kupil za 15,5 milijona ameriških dolarjev januarja 2023, saj je verjel, da bo uporabniški vmesnik, ki temelji na klepetu (#ChatUX), postal naslednja velika inovacija v programski opremi. Shah je poudaril, da komunikacija z računalniki prek naravnega jezika omogoča naravno interakcijo, kar ga je prepričalo v nakup. Le nekaj mesecev zatem je Shah domeno prodal. Čeprav sprva ni želel razkriti identitete kupca niti prodajne cene, je po objavi članka na spletišču The Verge potrdil, da je domeno prodal podjetju OpenAI in namignil, da je bilo plačilo izvedeno prek delnic, ne pa v gotovini. Glede na vrednost, ki jo ima OpenAI, je transakcija ocenjena na več kot 10 milijonov USD.

Domena Chat.com obiskovalce zdaj preusmeri neposredno na spletni vmesnik priljubljene umetno inteligentne storitve ChatGPT.