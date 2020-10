Do sedaj okuženim izdano 485 TAN kod za vpis v aplikacijo #OstaniZdrav. Uporabniki so jih v aplikacijo vpisali 282.

Ministrstvo za javno upravo je sporočilo, da so pridobili pozitivno mnenje informacijskega pooblaščenca, zato bodo po novem objavljali število t.i. TAN kod, ki jih NJIZ izdaja okuženim uporabnikom aplikacije #OstaniZdrav.

»TAN koda se v zgoščeni vrednosti na strežniku hrani 14 dni, vse starejše zgoščene vrednosti TAN kod pa se zaradi varnostnih razlogov izbrišejo. Zato bomo vsakih 14 dni objavili tudi podatek o skupnem številu izdanih TAN kod in število dejansko vnesenih TAN kod. Podatki na dan 12. 10. 2020 so naslednji:

Število izdanih TAN kod: 455

Število vnesenih TAN kod v aplikacijo: 282

Ker je aplikacija #OstaniZdrav povsem prostovoljna, je odločitev o tem, ali bo državljan po prejemu TAN kode to tudi dejansko vnesel v aplikacijo, izključno v domeni državljank in državljanov.«, so zapisali.

Podatki so na voljo tukaj:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/mobilna-aplikacija-ostanizdrav/