Digitalni pomočnik, ki se uči iz pogovorov okoli sebe

Bee, startup, ki ga vodijo nekdanji vodilni iz podjetij Squad in Twitter, je zbral 7 milijonov dolarjev za razvoj inovativnega digitalnega pomočnika.

Digitalni pomočnik Bee AI bo na voljo v podobi nosljive naprave in kot aplikacija za Applovo uro Watch. Poslušal bo pogovore uporabnikov in se učil njihovih navad in preferenc. Na podlagi zbranih informacij bo ponudil smiselne opomnike, pisal beležke in sestavljal sezname, kar bo uporabnikom omogočalo večjo organiziranost in učinkovitost. Bee AI ima tudi ambiciozen cilj, da uporabnikom omogoči uporabo funkcionalnosti oblačnega telefona, ki bo zrcalila njihovo napravo in omogočala dostop do njihovih računov ter obvestil na daljavo. Med testiranjem so bile vključene funkcije, kot so branje obvestil, opomniki za pomembna sporočila in dogodke, pisanje elektronskih sporočil ali spletnih objav ter priporočila za nakup izdelkov po potrebi.

Podjetje se zaveda morebitnih pomislekov glede zasebnosti in trdi, da ne shranjuje nobenih zvočnih posnetkov, temveč uporablja zgolj prepisane besedne zapise za izboljšanje uporabniške izkušnje. Nosljiva naprava z digitalnim pomočnikom naj bi bila dostopna za nakup po ceni 50 ameriških dolarjev, medtem ko bo naročnina kupce olajšala še za dodatnih dvajset mesečno. Naročila bodo začeli sprejemati pred letošnjim črnim petkom.