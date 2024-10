Objavljeno: 18.10.2024 07:00

Diamantni čipi pomagajo čistiti radioaktivno Fukušimo

Na Japonskem se nadaljuje čiščenje območja ob jedrski elektrarni Fukušima, ki ga je pred trinajstimi leti prizadel uničujoč tsunami, pri čemer si pomagajo tudi z diamantnimi čipi. Zaradi eksplozije vodika v jedrskih reaktorjih je okoliška prst radioaktivna, še precej bolj pa ostanki elektrarne. Japonska vlada je septembra letos začela čistiti radioaktivne ostanke v elektrarni in neposredni okolici, kar bo trajalo do leta 2051.

Zagonsko podjetje Ookuma Diamond Device (ODD), ki sodeluje pri postopku, uporablja diamantne čipe. V ta namen so v bližini postavili tudi prvi proizvodni obrat, ki je namenjen izdelavi tovrstnih čipov. V primerjavi s silicijevimi čipi imajo diamantni čipi nekaj prednosti. Zgrajeni so drugače, saj niso v obliki tiskanih vezij, temveč kot majhni krmilniki. Ključna pa je njihova odpornost na radioaktivno sevanje, v katerem silicijevi čipi ne morejo delovati.

Podobni so tudi polprevodniki iz galijevega nitrida, ki so posajeni na diamantni substrat. ODD pa so kot prvi izdelali ojačevalnike – to so po svoji funkciji tranzistorji – ki so iz diamantov. Razvija jih sicer še nekaj podjetij v Evropi in na Japonskem. Več o njih boste lahko prebrali v eni izmed prihodnjih številk.