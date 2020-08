CWT hekerjem plačal 4,5 milijona dolarjev odkupnine

Čeprav policija po vsem svetu svetuje, naj žrtve izsiljevalskih virusov in hekerskih napadov ne plačujejo odkupnin, se to vseeno dogaja. Za podjetja je to včasih najcenejši in najhitrejši način, kako dobiti podatke nazaj, kar se je zgodilo tudi podjetju za organizacijo službenih potovanj CWT. V mošnjo so segli globoko in plačali 4,5 milijona dolarjev.

Hekerji so udarili z znanim izsiljevalskim virusom Ragnar Locker, ki zašifrira datoteke na računalnikih. Nedostopnih je bilo okrog 30.000 računalnikov, ukradli so tudi številne pomembne datoteke. Ukradli naj bi jim 2 TB podatkov, med drugim finančna poročila, osebne podatke zaposlenih, plačilne liste itd. Hekerji so od CWT zahtevali plačilo odkupnine, čemur so sledila pogajanja, kar ni neobičajno.

Ker je CWT veliko podjetje, ki skrbi za poslovna potovanja več kot tretjine podjetij v indeksu S&P500 in ima več kot 1,5 milijarde dolarjev prihodkov, je bila temu primerna tudi izpogajana odkupnina. Hekerji so najprej zahtevali 10 milijonov dolarjev, na koncu pa so se dogovorili za 4,5 milijona dolarjev, seveda v bitcoinih. Pregled dogajanja v verigi blokov za bitcoin potrjuje, da so hekerji 28. julija prejeli 414 bitcoinov.

Reuters