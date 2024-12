Črni petek tudi letos rekorden

V enem dnevu so trgovine na spletu po vsem svetu prodale za 74,4 milijarde ameriških dolarjev izdelkov in storitev.

Letošnji Črni petek je postavil nove rekorde, saj je spletna prodaja v ZDA dosegla osupljivih 10,8 milijarde USD, kar predstavlja 10,2-odstotno rast glede na lansko leto. V najbolj množičnih urah so Američani vsako minuto zapravili 11,3 milijona dolarjev. Po vsem svetu je bil dosežen nov mejnik, saj je skupna prodaja v 24 urah narasla na 74,4 milijarde USD, kar je 5 % več kot lani. Več kot 57,6 % vseh spletnih nakupov je bilo opravljenih prek mobilnih naprav. Model kupi zdaj, plačaj kasneje postaja vedno bolj priljubljen in je prispeval 711,3 milijona USD k skupni spletni prodaji. Cene igrač so bile znižane za več kot 27 %, kar je povzročilo 178-odstotno rast prodaje v primerjavi z običajnim dnevom oktobra.

Prodaja na Črni petek je ocenjena na med 10,7 in 11 milijard USD, kar odraža nadaljnjo rast potrošniškega zanimanja za spletne popuste in udobje nakupovanja na daljavo.