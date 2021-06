Objavljeno: 17.6.2021 10:00

Črni oblaki nad bitcoinom v Salvadorju

V Salvadorju so napovedali, da bodo bitcoin uvedli kot vzporedno uradno valuto v državi, vendar se nad tem načrtom zbirajo črni (mednarodni) oblaki.

Predsednik El Salvadorja Nayib Bukele je napovedal, da naj bi v roku treh mesecev bitcoin zaživel kot uradna valuta v državi. Postal naj bi enakovreden ameriškemu dolarju, ki je uradno plačilno sredstvo.

Vendar pa je Svetovna banka zavrnila prošnjo za tehnično pomoč, ki je prišla iz smeri Salvadorja. Pri Svetovni banki so odgovorili, da je bitcoin premalo transparenten in ima preveč negativnega vpliva na okolje, da bi ga lahko podprli.

Salvadorski finančni minister je povedal, da so bili, nasprotno, pogovori z Mednarodnim monetarnim skladom uspešni. Toda tudi iz Sklada so sporočili, da v Salvadorskem načrtu uporabe bitcoina vidijo »makroekonomske, finančne in pravne težave«.