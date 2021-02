Covid poskrbel za rast romantičnih prevar

Objavljeno: 17.2.2021 20:00

V minulem letu se je najbolj povečala škoda, ki so jo Američani (in verjetno tudi drugod) utrpeli zaradi tako imenovanih romantičnih prevar. Ameriška Zvezna komisija za trgovino je ocenila, da so Američani lani v teh prevarah izgubili 304 milijone dolarjev, kar je 50 odstotkov več kot leto pred tem. Povprečna žrtev je bila opeharjena za 2500 dolarjev.

Od leta 2016 pa do lani je kumulativna rast škode znašala skoraj 300 odstotkov, število primerov pa se je potrojilo. Lansko izjemno rast, ki je zasenčila pretekla leta, pripisujejo zlasti epidemiji covida, ki je ljudem preprečila partnerje spoznavati v živo.

Pri romantičnih prevarah je končni cilj žrtev prepričati, da zlikovcu pošlje denar, ki ga ta izprosi pod pretvezo, da ga nujno potrebuje za rešitev neke svoje težave. Žrtve menijo, da pomagajo človeku, ki jih ima rad, v resnici pa so žrtev prevare. Tovrstne prevare se ne začno le na aplikacijah za spoznavanje partnerjev, temveč tudi na splošnih družbenih omrežjih.

Večinoma žrtve sredstva prenesejo v obliki darilnih kartic, sledijo pa bančna nakazila. Največ žrtev je starih med 40 in 69, najvišje izgube pa utrpijo žrtve nad 70 let.

FTC