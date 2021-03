Cisco Webex bo prevajal sestanke v več kot 100 jezikov, tudi Slovenščino

Podjetje Cisco nadaljuje s hitro modernizacijo svojega videkonferenčnega okolja Webex. Po temeljiti prenovi uporabniškega vmesnika programa Webex Meetings zdaj sledijo nove funkcionalnosti, tudi take, ki jih tekmeci še ne ponujajo.

Nedavno so tako objavili pomembno novost za vse, ki opravljajo video sestanke s sodelujočimi, ki govorijo različne jezike. Webex bo v bližnji prihodnosti omogočal podpisovanje in prevajanje v realnem času med več kot 100 jeziki. Že zdaj je na voljo okoli deset najbolj razširjenih jezikov, kmalu pa bodo spisek še močno razširili, kot pravijo sami, od armenskega jezika do jezika Zulu.

Po naših podatkih je na spisku tudi slovenščina, vendar še ni jasno, kdaj bo dejansko na voljo, saj bo Cisco jezike dodajal postopoma, predvidoma pa vse v letošnjem letu. Druga orodja, kot so Microsoft Skype, Teams in Google Meet sicer že ponujajo strojno prevajanje, vendar samo med izbranimi jeziki ali pa prek (plačljivega) zunanjega servisa. Google Meet denimo prek storitve Otter AI. Slovenščine še ni med njimi.

Webex sicer dobiva tudi druge zanimive novosti, kot so moderirana skupinska področja, bolj pregledno delo s priponkami in deljenimi dokumenti, učinkovitejša orodja za upravljanje sestankov. Webex na določenih napravah po novem omogoča video steno s slikami do 25 sodelujočih, prikaz silhuete predavateljev čez sliko deljenega zaslona ali predstavitve, boljše algoritme za odpravljanje šumov in motečih zvokov iz ozadja ter izboljšavo za podporo hibridnih sestankov, kjer sodelujoči uporabljajo telefonijo in spletne povezave.